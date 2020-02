Darmstadt (ots) - Der Magistrat der Stadt Darmstadt plant die Installation von Videoüberwachung am Luisenplatz. Insgesamt sollen 15 Kameras verteilt auf 4 Standorte installiert werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 400.000 Euro.Die PIRATEN Darmstadt rufen auf, am Samstag, den 8. Februar, für das Recht auf Anonymität im digitalen Zeitalter auf die Straße zu gehen. Sie laden alle interessierten Personen, Organisationen, Initiativen, Verbände, Parteien, etc. dazu ein, mit ihnen zusammen gegen den Ausbau von Videoüberwachung zu demonstrieren.Pressekontakt:Yasmin Schulze- Pressesprecherin -der Piratenpartei HessenPflugstr. 9a10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei-hessen.deODERE-Mail: yasmin.schulze@piratenpartei-hessen.deTel.: 0176 / 95503471Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/4514085