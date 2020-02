Die Anleiheemissionspläne der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH nehmen allmählich Gestalt an: Dem Vernehmen nach soll in Kürze eine Unternehmensanleihe über bis zu 100 Mio. EUR im Wege eine Privatplatzierung bei Institutionellen untergebracht werden. Heute außerdem in den News: PV-Invest beendet öffentliches Anleiheangebot und publity erreicht Vertragsverlängerung bei Büroimmobilie ...

