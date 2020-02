Brüssel/Berlin (ots) - Debatte zum EU-Haushalt vor entscheidendem GipfeltreffenVor dem EU-Haushalts-Sondergipfel, der am 20. Februar beginnt, werden die Abgeordneten am Mittwochvormittag ihre Prioritäten für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen mit Rat und Kommission erörtern. http://ots.de/x9SL3nAbstimmung über Freihandelsabkommen EU-VietnamDas Freihandels- und Investitionsabkommen zwischen der EU und Vietnam steht am Dienstag zur Debatte und am Mittwoch zur Abstimmung. http://ots.de/cTIITtKünftige Beziehungen zum Vereinigten Königreich: Position des EPAm Dienstag steht eine Entschließung zur Debatte, in der die Abgeordneten ihre Haltung hinsichtlich der künftigen Partnerschaft zwischen der EU und Großbritannien darlegen. http://ots.de/TJ3nyWKünstliche Intelligenz sicher und neutral anwendenDie Herausforderungen der künstlichen Intelligenz und Vorschläge für EU- Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher stehen am Montag zur Debatte. Mittwoch wird über eine Entschließung abgestimmt. http://ots.de/L1gdgtGleichstellung von Männern und Frauen in der EUDie Abgeordneten werden am Mittwoch mit der EU-Kommission über die Schwerpunkte diskutieren, die sie in der Gleichstellungsstrategie 2020-2024 enthalten sehen wollen. http://ots.de/6oTNst.Christine Lagarde zur zukünftigen Politik der Europäischen ZentralbankDie neu gewählte EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellt sich am Dienstagnachmittag zum ersten Mal dem Plenum, um die wirtschaftspolitische Steuerung der Eurozone und die Tätigkeiten der EZB zu erörtern. http://ots.de/yjXn3tAntisemitismus, Rassismus und Hass in der EU bekämpfenDie Abgeordneten werden am Dienstag mit Vertretern des Rates und der Kommission die Reaktionen der EU auf den zunehmenden Antisemitismus, Rassismus und Hass in Europa bewerten. http://ots.de/t0zAN8Weibliche Genitalverstümmelung weltweit abschaffenAm Mittwoch stimmen die Abgeordneten über eine Entschließung ab, in der die EU aufgefordert wird, eine Strategie zur Abschaffung der weiblichen Genitalverstümmelung zu entwickeln. http://ots.de/12cjiQRechtsstaatlichkeit in Polen: Veränderungen dringend nötigAm Dienstag diskutieren die Abgeordneten mit Vertretern des Rates und der Kommission darüber, wie der anhaltenden Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit in Polen begegnet werden kann. http://ots.de/p36DkuIllegalen Handel mit Katzen und Hunden stoppenEin EU-Aktionsplan soll den illegalen Handel mit Haustieren beenden, um den Tierschutz zu garantieren und Tierhalter sowie die öffentliche Gesundheit zu schützen. http://ots.de/6b6l0FBehandlung von Flüchtlingen an EU-Außengrenze: Abgeordnete fordern AntwortenDie Situation von Migranten und Asylsuchenden, die an den EU-Außengrenzen warten, um europäisches Gebiet zu betreten, steht am Mittwoch im Zentrum einer Plenardebatte. http://ots.de/uUOEFjWeitere Themen auf der Tagesordnung http://ots.de/1plX6gWeitere InformationenTagesordnunghttps://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html Übertragungen der Plenartagung auf EP Livehttps://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/plenary Pressekonferenzen und weitere Veranstaltungenhttps://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/schedule EP Multimedia-Centerhttps://multimedia.europarl.europa.eu/en/home EP Newshubhttp://www.epnewshub.eu/ Pressekontakt:Armin WISDORFFPressereferent(+32) 2 28 40924 (Brüssel)(+32) 498 98 13 45armin.wisdorff@europarl.europa.eupresse-DE@europarl.europa.euJudit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)171 801 8603philipp.bauer@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)171 388 47 75thilo.kunzemann@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/4514121