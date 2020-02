Gräfelfing (ots) - Zum zehnten Mal in Folge ist die Philip Morris GmbH als "Top Arbeitgeber Deutschland" ausgezeichnet worden. Der renommierte Preis wurde am 6. Februar im Rahmen einer Gala-Veranstaltung in den Düsseldorfer Rheinterrassen durch das Top Employers Institute vergeben.Mit der Vision einer rauchfreien Zukunft und der Einführung risikoreduzierter Alternativen zur Zigarette durchläuft Philip Morris aktuell die größte Transformation seiner Geschichte. Das in Gräfelfing bei München ansässige Unternehmen wandelt sich dabei vom klassischen Tabakunternehmen hin zu einem innovationsgetriebenen Tech-Unternehmen - mit erheblichem Einfluss auf das Arbeitsumfeld der knapp 1000 Mitarbeiter*innen sowie seine Attraktivität als Arbeitgeber.Philip Morris setzt auf Nachhaltigkeit und eine klare Linie in der Arbeitgeber-Strategie, den Mittelpunkt bilden dabei gesellschaftlich relevante Werte wie Inklusion, Diversität und Gleichberechtigung. Das Unternehmen ist als bislang einzige deutsche Firma im vergangenen Jahr "equal salary"-zertifiziert worden, d.h. Frauen und Männer erhalten für gleiche Arbeit das gleiche Gehalt. Die Auszeichnung des Top Employers Institute unterstreicht die Bemühungen des Unternehmens Philip Morris ein sehr guter, fairer und wertschätzender Arbeitgeber für jede*n Mitarbeiter*in zu sein.Unabhängiges ZertifizierungsunternehmenDas Top Employers Institute zertifiziert weltweit führende Leistungen in der Mitarbeiterorientierung von Unternehmen. Alle Unternehmen, die sich zertifizieren lassen wollen, durchlaufen einen einheitlichen Prozess und müssen hohe standardisierte Anforderungen erfüllen, um die Zertifizierung zu erhalten. Um die Aussagekraft und Wertigkeit des gesamten Zertifizierungsprozesses zu verstärken, werden alle Antworten und Belege eingehend von einer unabhängigen Stelle geprüft.Über Philip Morris International Inc. (PMI)PMI ist ein international führendes Tabakunternehmen, das außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika tätig ist.Über Philip Morris GmbHDie 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von Philip Morris International Inc. (PMI). Mit einem Marktanteil von 37,3 Prozent im Jahr 2018 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt.Weitere Informationen finden Sie unter www.pmi.com (http://www.pmi.com)Pressekontakt:Philip Morris GmbHPressestelleTel.: +49 89 7247 2275E-Mail: Presse.PMG@pmi.comOriginal-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137621/4514150