Gießen / Rüdesheim (ots) - +++ AUCTUS Capital Partners AG ergänzt ihre Contus-Gruppe durch Zukauf +++ Heil passt in das Portfolio regionaler Marktführer im Baugewerbe +++ Ziel: bundesweiter Baudienstleister für alle Gewerke +++ Nachfolgekontor koordiniert den gesamten VerkaufsprozessDie drei Brüder Thomas, Rainer und Jürgen Heil regeln frühzeitig ihre Nachfolge in der Heil Bedachungs-GmbH und geben ihr Familienunternehmen in die Hände der Contus-Gruppe, einem Portfoliounternehmen der AUCTUS Capital Partners AG.Bei der Auswahl des passenden Käufers war für die Familie Heil der strategische Ansatz des Investors entscheidend: "Mit der Contus-Gruppe soll eine Baudienstleistungsgesellschaft aufgebaut werden, in der unser Familienunternehmen eine führende Rolle einnehmen wird", begründet Thomas Heil die Entscheidung für die Transaktion mit der AUCTUS-Tochter.Wichtig war den Altgesellschaftern zudem die Perspektive, den Mitarbeitern Kontinuität in der fachlichen Führung des Unternehmens und weiterhin sichere Arbeitsplätze in Aussicht stellen zu können. Auch aus diesem Grund bleiben die Gebrüder Heil weiter als Gesellschafter an Bord. Ebenfalls in die Gesellschafterrolle rückt der bislang leitende Angestellte Armin Fischer, der zudem die Geschäftsführung des Familienunternehmens übernimmt.Das Nachfolgekontor hat den Gesamtprozess unter Federführung von Sebastian Ringleb und Benedikt Pohlner begleitet und alle Phasen in enger Zusammenarbeit mit den Mandanten koordiniert: von der Anonymen Marktwertermittlung über den ersten Kontakt mit potentiellen Investoren bis hin zur Moderation von intensiv geführten Verhandlungsrunden. Die Gebrüder Heil bewerten diese arbeitsreiche Zeit wie folgt: "Herr Ringleb und sein Team haben uns in diesen Schritten hervorragend unterstützt und viel Verständnis für unsere Situation gezeigt. Die Anfragen waren neben dem Tagesgeschäft wirklich zeitintensiv, doch das Nachfolgekontor hat viel dafür getan, uns die Arbeit zu erleichtern."Über NachfolgekontorDie Nachfolgekontor GmbH aus Gießen ist als Tochtergesellschaft der Sonntag Corporate Finance GmbH auf die Nachfolgeregelung deutscher Mittelständler spezialisiert. Dabei hat sie den Prozess der "Anonymen Marktwertermittlung" entwickelt - ein geheimes Bieterverfahren, bei dem Verkäufer und Berater sich auf Basis echter Gebote dem später zu erzielenden Kaufpreis nähern.Über AUCTUSDie AUCTUS Capital Partners AG aus München ist eine im Jahr 2001 gegründete unabhängige Beteiligungsgesellschaft. Das verwaltete Fondskapital von über 500 Mio. EUR wird von institutionellen Anlegern, Unternehmern und dem AUCTUS-Team zur Verfügung gestellt. Das aus 25 erfahrenen Beteiligungsexperten bestehende AUCTUS-Team betreut aktuell 28 Plattformbeteiligungen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen.Über HeilDie Heil Bedachungs-GmbH aus Rüdesheim ist ein im Aufbaujahr 1945 gegründetes Familienunternehmen in dritter Generation. Im Kern des Leistungsspektrums steht der klassische Bau von Steil- und Flachdächern - mit Schiefer und Ziegeln gedeckt oder auch mit Metall verkleidet. Teil des rund 45-köpfigen Teams sind insgesamt sieben Meister. Damit gehört Heil zu den führenden Unternehmen der Branche im Rhein-Main-Gebiet. Unter dem Titel "Dach & Solar" sind Photovoltaik und Solarthermie die wichtigsten Angebotserweiterungen der letzten Jahrzehnte.Über ContusDie Contus Holding GmbH aus Berlin ist ein Handwerksbetrieb, der im Verbund der Contus-Gruppe bundesweit als Komplettanbieter für Technische Gebäudeausrüstung, Technisches Facility Management, Innenausbau und Sanierung steht. Die Dachmarke vereint mit ihren Partnerunternehmen regionale Marktführer aller Gewerke und nutzt so Synergieeffekte in der Verwaltung, in der Personalbeschaffung und im Vertrieb.