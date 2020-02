Afrika Gold AG: Produktion läuft stabil, Liquidität weiter angespanntDGAP-News: Afrika Gold AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Sonstiges Afrika Gold AG: Produktion läuft stabil, Liquidität weiter angespannt07.02.2020 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Feusisberg (Schweiz), den 07.02.2020Die in Südafrika obligatorische Winterpause wurde genutzt, um Wartungsarbeiten an der Verarbeitungsanlage der Mine vorzunehmen. Seit Mitte Januar ist die Produktion der Lancaster Gold Mining Company wieder erfolgreich angelaufen. Die Anlage läuft stabil, der Goldanteil im System steigt kontinuierlich und plangemäß. Dennoch müssen dringend weitere Anlagenteile ausgetauscht werden, um die angestrebte Produktionskapazität zu erreichen.Der Käufer der Mine konnte deshalb die notwendigen Zahlungen an die Afrika Gold noch nicht tätigen und wurde in Verzug gesetzt.Die Liquidität der Gesellschaft bleibt deshalb weiterhin äußerst angespannt, zumal die Hausbanken der Gesellschaft keine Zwischenfinanzierung gewähren wollen, bis Zahlungen vom Käufer der Mine erfolgen.Die Lancaster Gold Mining Company hat sich von ihrer BEE-Partnerin wegen Vertragsbruch getrennt. Der neue BEE-Partner zeichnet sich durch hohe fachliche Kompetenz im Minenumfeld aus, hat Zugang zu erheblichen Materialbeständen und ist gut in der Regulationsbehörde vernetzt. Die Verträge sind unterzeichnet und liegen der Behörde zur Genehmigung vor.Der von der Behörde geforderte operative und zertifizierte Manager der Anlage hat seine Arbeit aufgenommen. Die noch ausstehenden Arbeiten zur Verlängerung der Wasserlizenz haben planmäßig begonnen.Nach einem intensiven Prozess konnte von der Gesellschaft nun endlich eine neue Zahlstelle gewonnen werden. Damit steht der noch nicht vollzogenen Einbuchung der Globalurkunden bei Clearstream Banking Frankfurt aus den letzten Kapitalerhöhungen nichts mehr im Weg. Die Verteilung der neuen Aktien in die Depots der entsprechenden Aktionäre wird in den nächsten Wochen vorgenommen.Kontakt: Afrika Gold AG * Firststr. 15 * CH 8835 Feusisberg Tel. 0041-(0)44 - 786 86 61 * Fax 0041-(0)44 - 786 86 87 IR@afrika-gold.ch * www.afrika-gold.ch07.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de970611 07.02.2020