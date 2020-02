HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Zwar frustrierten gegenwärtig die schwachen Margen, sie änderten aber insgesamt nicht viel, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Bereich der Bildgebung etwa dürfte der Medizintechniker künftig eine noch stärkere Position einnehmen. Kursschwächen sollten Anleger nutzen für Käufe./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

