Im Raumfahrtunternehmen SpaceX des Multi-Gründers Elon Musk gibt es Überlegungen, das geplante Satelliten-Netzwerk Starlink als Firma zu verselbständigen und an die Börse zu bringen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg erfahren haben will, hat SpaceX-Managerin Gwynne Shotwell während eines Treffens mit Investoren Überlegungen bestätigt, das satellitenbasierte Internetzugangsnetzwerk Starlink abspalten und an die Börse bringen zu wollen. Nach Shotwells Auffassung sei Starlink "die richtige Art von Geschäft" für einen solchen Schritt. Starlink-Börsengang: Überlegungen ...

