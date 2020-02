München (ots) - Moderation: Oliver KöhrNur 25 Stunden scheinen Deutschland verändert zu haben. Die Ereignisse in Thüringen erschüttern die demokratische Öffentlichkeit.Geplante Themen:Die CDU - orientierungslos und führungslos? / Die Vorsitzende scheint die Partei nicht im Griff zu haben, die Kanzlerin muss aus dem fernen Südafrika ein Machtwort sprechen. Kritiker von Annegret Kramp-Karrenbauer triumphieren innerlich und setzen sich schon mal in Position. Erodiert die einst mächtige und große Volkspartei? Kristin Marie Schwietzer mit einer Analyse.Dazu angefragt: Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-VorsitzendeTotal verzockt - die FDP spielt mit dem Feuer / Einige, vielleicht sogar viele FDP'ler in Thüringen hatten kein Problem, den Ministerpräsidenten von der AfD wählen zu lassen. Auch FDP-Chef Christian Lindner spielte kurzfristig mit dem Gedanken, distanzierte sich zunächst nur halbherzig. Nach heftiger Kritik ruderte er zurück - doch er ist angeschlagen und musste letztlich die Vertrauensfrage stellen, um sich zu behaupten. Ariane Reimers über eine Partei, die mit dem Feuer gespielt und beinahe alles verloren hat.Dazu angefragt: Christian Lindner, FDP-VorsitzenderWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaB Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4514353