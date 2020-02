Nevada Copper kommt mit dem Ramp Up der Produktion auf seiner Kupfermine Pumpkin Hollow voran und hat sich einen neuen Partner ins Boot geholt. Unterdessen äußerte sich Director Tom Albanese zum Stand der Dinge und zum Kupfermarkt.

Kupfermarkt steuert auf strukturelles Defizit zu

Der Kupferpreis hat zuletzt auch die Aktie von Nevada Copper (0,34 CAD | 0,25 Euro; CA64128F1099) belastet. Inzwischen hat der Wert sich aber wieder berappelt, was nicht nur mit dem Rebound beim Kupferpreis, sondern auch mit den operativen Fortschritten zu tun haben dürfte. Denn man kommt mit dem Ramp Up der Produktion auf der Pumpkin Hollow-Untergrundmine gut voran, hier hatte man Mitte Dezember die Produktion aufgenommen. Pumpkin Hollow ist die erste neue Kupfermine in den USA seit mehr als einer Dekade. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...