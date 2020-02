Vodafone will Huawei-Komponenten aus den zentralen Bereichen der 5G-Infrastruktur entfernen. Doch das Vorhaben wird teuer. Der britische Konzern Vodafone hatte am Mittwoch bekannt gegeben, Komponenten von Huawei aus den zentralen Bereichen seiner 5G-Infrastruktur wieder ausbauen zu wollen. Der Vorgang, so Vodafone-Chef Nick Read gegenüber Journalisten in einer Telefonkonferenz, würde "etwa fünf Jahre dauern und ungefähr 200 Millionen Euro kosten". Huawei-Rückbau betrifft vor allem Europa Mobilfunkanbieter ...

