marktEINBLICKE um 12: Produktionseinbruch sorgt für schlechte Stimmung, Kurssprung bei CECONOMY

Ein deutlicher Einbruch der Produktion in der deutschen Industrie sorgt am Freitagmittag für schlechte Stimmung an der Frankfurter Börse. Beim DAX ist die Kletterpartie damit vorerst gestoppt. Übergeordnet zeigen die Kurspfeile hier aber weiterhin nach oben, denn bis zum Allzeithoch vom 22. Januar bei 13.640 Punkten fehlt gerade einmal ein Anstieg von knapp 1 Prozent. Neue historische Höchststände könnten deshalb schon in Kürze folgen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,4% 13.522 MDAX -0,4% 28.800 TecDAX -0,5% 3.192 SDAX -0,5% 12.604 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.796

Die Topwerte im DAX sind MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0), Munich Re (WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026) und Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Im Fokus stand auch die Aktie von CECONOMY (WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503). Der Mutterkonzern der Elektronikketten MediaMarkt und Saturn konnte den Gewinn im ersten Quartal 2019/2020 kräftig steigern. Die SDAX-Aktie macht daraufhin einen kräftigen Sprung nach oben.

Den vollständigen Artikel lesen ...