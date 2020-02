NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für ABB nach einem ermutigenden Treffen mit dem Finanzchef auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 22,50 Franken belassen. Der designierte Chef Björn Rosengren bringe eine beeindruckende Expertise für die Aspekte mit, die beim Automatisierungsspezialisten im Zuge der neuen Strategie nun gefordert seien - Antrieb der Aktionärsrendite und Dezentralisierung, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bleibt jedoch aufgrund kurzfristiger Ergebnisrisiken und einiger Skepsis bezüglich der Umbaugeschwindigkeit an der Seitenlinie./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 06:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / 06:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716

