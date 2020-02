(shareribs.com) Toronto 07.02.2020 - Der Cannabisproduzent Aurora Cannabis hat am Donnerstag erhebliche Umwälzungen bekanntgegeben, um dem Marktumfeld Rechnung zu tragen. Der CEO fliegt, auch sollen 500 Stellen gestrichen werden. Zudem nimmt man hohe Abschreibungen vor. Aurora Cannabis hat im gegenwärtigen Marktumfeld in Kanada Probleme. So große Probleme, dass das Unternehmen am Donnerstag erhebliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...