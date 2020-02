=== S A M S T A G, 8. Februar 2020 13:00 DE/CDU, CSU und SPD, Beratungen im Koalitionsausschuss zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, Berlin - IE/vorgezogene Neuwahlen in Irland M O N T A G, 10. Februar 2020 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar *** 07:00 DE/Teamviewer AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), Göppingen *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q, Jena 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vj 10:00 DE/MSC-Vorsitzender Ischinger, PK zur bevorstehenden Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) und Vorstellung des Munich Security Report, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar 11:00 DE/Stiftung Familienunternehmen, PG zum Unternehmenssteuerrecht, Berlin 11:30 DE/CDU/CSU-Fraktion, Dialogkonferenz zur Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Dezember 12:00 DE/SPD-Chef Walter-Borjans und EU-Kommissar Schmit, Statements nach Klausur der SPD-Spitze, Berlin 13:30 DE/CDU-Generalsekretär Ziemiak, PK nach Gremiensitzung, Berlin 13:30 DE/Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, Öffentliche Sitzung, Berlin 14:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) bei der American Bankers Association, Championsgate 15:00 EU/EuGH, Mündliche Verhandlung zum Asylverfahren in Ungarn, Luxemburg *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ungarns Ministerpräsident Orban, Pressestatements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis, Clermont-Ferrand ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2020 09:23 ET (14:23 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.