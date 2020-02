Auf diese News hätten Anleger in Aktien von Aurora Cannabis (WKN: A12GS7) gern verzichtet. Gründer und CEO Terry Booth verlässt das Unternehmen. Außerdem präsentierte man einen Transformationsplan. An der NYSE verbilligt sich die Aktie am Freitag um -15,21% auf 1,70 USD.

Der Transformationsplan soll das Geschäft umkrempeln. Aurora habe bereits 500 Angestellte entlassen, teilte die Firma mit. Zudem drohen Abschreibungen, die sich insgesamt auf knapp 1 Milliarde CAD belaufen sollen. Geographisch will sich Aurora in Zukunft offensichtlich auf den nordamerikanischen Heimatmarkt fokussieren.

Interims-CEO Michael Singer betonte die Fokussierung auf Cannabis als Konsumprodukt, worin er nach wie vor eine große Zukunft erkenne. Gleichzeitig verkündete Aurora zwei neue Aufsichtsratsmitglieder. Beide ...

