Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Tschechien dürfte das BIP-Wachstum das Niveau des vergangenen Jahres von 2,5% 2020 knapp erreichen, so die Analysten der Helaba.Dazu trage der robuste private Verbrauch bei, der von der EU-weit niedrigsten Arbeitslosenquote profitiere. Das Beschäftigungswachstum habe allerdings nachgelassen. Dies liege insbesondere am ausgeschöpften Potenzial des Arbeitsmarkts, denn die Zahl der freien Stellen übersteige seit einiger Zeit die der Arbeitslosen. Zusammen mit dem langsam abnehmenden Lohnwachstum drücke dies auf die Stimmung. ...

