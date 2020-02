Gestern war kein Copy-Pasten der Depotübersicht möglich, heute geht das. Insgesamt bin ich nun ausgehend vom Jahresstartwert von 107.500 Euro um ca. 270 Euro im Plus. Eine Position ist dazugekommen, ich erhöhe mein Exposure in den grosskapitalisierten Titeln am Wiener Markt. "Liebe gabb-Orderflow-Bezieher!Ich kaufe das in der jüngsten Zertifikate-Watchlist vorgestellte HVB-Zertifikat auf Andritz. https://boerse-social.com/2020/02/05/zertifikate-watchlist_fur_das_depot_was_scharfes_fur_andritz-bullen_von_der_hvb_1 DE000HZ5K5A8UC-HVB CA.BO.Z20 AZ2Kauf von 100,000 STKKurs 37,030 EUR"Ausführung komplett durchgeführt.stay tuned, gabb-Team"Andritz ( Akt. Indikation: 35,70 /35,76, 0,59%) Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ...

