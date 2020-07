Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Im Anleihen Finder Musterdepot-Spiel liefern sich Manuela Tränkel und Markus Stillger zu Ende Juli 2020 ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Während Manuela Tränkel renditemäßig leicht auf +8,77% (Vormonat +6,72%) zulegen kann, springt Markus Stillger mit seinem Portfolio auf eine Rendite von +7,96% (Vormonat +2,00%) und sitzt der Spitzenreiterin damit im Nacken. Zudem nimmt er einige spannende Veränderungen in seinem Portfolio vor, so verkauft er die Encavis Finance BV-Anleihe mit sattem Gewinn und nimmt dafür zwei Immobilien-Anleihen neu in seinem Depot auf (Begründung weiter unten). Auch Hans-Jürgen Friedrich verbessert sich im Vergleich zum Vormonat, bleibt aber mit einer Rendite von -3,10% weiterhin im roten Bereich.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 27.07.2020 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

***Durch klicken auf das jeweilige Sheet öffnet sich eine große Ansicht***

Manuela Tränkel Markus Stillger

Zukäufe:

5% Groß & Partner-Anleihe (ISIN: DE000A254N04)

5,375% Lang & Cie.-Anleihe (ISIN: DE000A2NB8U6)

