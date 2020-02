BERLIN (Dow Jones)--Anlässlich der anstehenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft reist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in mehrere europäische Hauptstädte. Auftakt der Tour sind vom 19. bis 21. Februar die drei baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland, teilte Ministeriumssprecherin Beate Baron in Berlin mit. Dort stehen Gespräche mit Regierungsvertretern, der Wirtschaft und den Außenhandelskammern im Mittelpunkt. In Lettland und Litauen seien auch Besuche an Universitäten geplant. Im März will Altmaier dann nach Stockholm und Zagreb in Kroatien reisen. Die weiteren Termine von April bis Juni werde das Ministerium später bekannt geben, so Baron. Die Bundesrepublik übernimmt nach 13 Jahren am 1. Juli 2020 wieder den Vorsitz des Rates der Europäischen Union.

February 07, 2020 10:29 ET (15:29 GMT)

