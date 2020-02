Paris (www.anleihencheck.de) - Nun ist er offiziell unter Dach und Fach - und das nach zuvor schier endlosen Diskussionen rund um "Deal" oder "No-Deal" überraschend still und leise, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Rede sei natürlich vom Brexit, der zum 31. Januar 2020 im britischen Parlament beschlossen worden sei. Ungewiss sei hingegen, in welchen langfristigen Beziehungen das Vereinigte Königreich und die EU künftig stehen würden. Um die Regeln für dieses Miteinander festzuzurren, hätten beide Parteien im Rahmen der elfmonatigen Übergangsphase bis Ende 2020 Zeit - vorausgesetzt, dieser Übergangszeitraum werde bis spätestens Ende Juni nicht nochmals verlängert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...