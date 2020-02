Der Aktienkurs der türkischen Fluggesellschaft verdreifachte sich fast binnen eines Jahres. Doch der Tod von drei Passagieren trübt die Euphorie der Analysten.

Pegasus Airlines war ein Jahr lang der Liebling unter türkischen Aktionären. Doch eine Unfallserie seit Januar mit drei getöteten Passagieren belastet den Kurs der privaten türkischen Fluggesellschaft.

Am Freitag notierte die Aktie vier Prozent im Minus. Der Enthusiasmus der Analysten ist dahin. "Pegasus war in den vergangenen zwölf Monaten ein Top-Performer", erklärt Melis Pocar von Oyak Securities, einer türkischen Investmentfirma.

Doch nun senkte die Analystin das Profil von Pegasus von "Outperform" auf "Marketperform": "Die Ereignisse haben das positive Momentum eingetrübt." Alle drei Unfälle hätten deutlich schlimmer ausgehen können. Die Vorfälle zeigen daher, wie schnell auch bei kleinen Problemen die Stimmung bei Airline-Aktien kippen kann, selbst bei den Hoffnungsträgern in der Branche.

Am Mittwoch war eine Boeing 737-800 der Fluggesellschaft bei starkem Regen und Wind nach der Landung auf dem Istanbuler Flughafen "Sabiha Gökcen" auf der asiatischen Seite der Stadt zunächst 50 Meter über die Landebahn gerutscht. Nachdem die Piloten das Flugzeug bis zum Ende der Landebahn nicht zum Stehen bringen konnten, fiel die Maschine rund 30 Meter in tieferes Gelände und zerfiel in drei Teile. An Bord waren 183 Personen, drei wurden bei dem Unfall getötet.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen die verletzten Piloten. Zuvor waren im Januar zwei Maschinen der Airline über die Landebahn hinausgeschossen, dabei kamen keine Menschen ums Leben. Der Geschäftsführer Mehmet Tevfik Nane erklärte unter Tränen am Tag nach dem jüngsten Unglück: "Solche Vorfälle geschehen nicht nur aus einem Grund, sondern aus einer Kombination von Faktoren." Der Sender Habertürk TV berichtete, dass die Fluglotsen den Piloten vor den starken Winden gewarnt hätten. Möglicherweise hat aber auch der Zustand der Landebahn eine Rolle gespielt.

Das Unternehmen gehörte zuletzt zu den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...