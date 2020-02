FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 10. Februar: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Teamviewer, Q4-Zahlen (endgültig) 07:30 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen 18:00 ESP: MAN stellt neue Truck-Generation vor mit MAN-Vorstandschef Joachim Drees und Traton-Konzernchef Andreas Renschler, Bilbao TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Banca Generali, Jahreszahlen ITA: UBI Banca, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/19 02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/20 02:30 CHN: Erzeugerpreise 01/20 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 11/19 08:30 CHE: Verbraucherpreise 01/20 10:00 ITA: Industrieproduktion 12/19 10:30 DEU: Sentix-Verbraucherstimmung 02/20 14:15 USA: Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Day, hält eine Rede 21:15 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Fachkonferenz des Bundeswirtschaftsministeriums "Work in Progress - Der Mensch in der Industrie 4.0", Berlin + 1800 Podiumsdiskussion u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 13:00 DEU: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) zum ersten Nationalen Produktivitätsdialog, Berlin° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi