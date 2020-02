Vaduz (ots) - Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch besuchte am Donnerstag, 6. Februar 2020, die Hanno Konrad Anstalt in Schaan. Geschäftsführer Hanno J. Konrad und sein Team stellten Daniel Risch das 1983 durch den heutigen VR-Präsidenten Hanno Konrad gegründete Familienunternehmen vor.



Die Hanno Konrad AG beschäftigt in Schaan und Eschen rund 30 Mitarbeitende in den Bereichen Facility Management, Vermessung, Raum- und Nutzungsplanung (Ortsplanung) und Infrastrukturmanagement. Um diese vielseitigen Aufgaben zu bewältigen, sind Bau- und Vermessungsingenieure, Bauleiter, Umweltfachleute, wie auch Bau- und Vermessungstechniker, Konstrukteure, Zeichner und administratives Personal im Einsatz.



Nach einer kurzen Firmenpräsentation wurden verschiedene aktuelle und zukünftige Verkehrslösungen diskutiert, die für den Wirtschafts- und Infrastrukturminister interessante Einblicke in das konkrete Tätigkeitsfeld der Hanno Konrad Anstalt boten. "Die Hanno Konrad Anstalt ist für mich ein typisches Beispiel für ein innovatives liechtensteinisches KMU, das deutlich mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick sieht. Als Infrastrukturminister hat mir beim Besuch der Einblick in frühere Verkehrsplanungen der Hanno Konrad Anstalt sowie der Austausch über zukunftsweisende Mobilitätslösungen besonders Spass gemacht", fasst Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch seinen Besuch und die geführten Gespräche zusammen.



