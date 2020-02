Macomb, Michigan (ots/PRNewswire) - Ascent Aerospace, ein führender Anbieter von Werkzeugbestückungssystemen und Dienstleister für Fabrikautomatisierung und Integration in der Luft- und Raumfahrtindustrie, wird im März 2020 an mehreren Konferenzen und Ausstellungen der Luft- und Raumfahrtbranche teilnehmen: JEC World 2020, AeroDef Manufacturing und AeroTech 2020.Vom 3.-5. März präsentiert sich Ascent auf der JEC World 2020 in Paris (Frankreich). Als bedeutendste internationale Fachmesse für Verbundwerkstoffe sind auf der JEC bahnbrechenden Lösungen und einzigartige Fertigungstechnologien zu sehen. Die JEC dient auch als chancenreiche Geschäftsplattform für die Hersteller von Werkzeugtechnik und Systemen für die Luft- und Raumfahrt. Ascent wird in Halle 5 (Stand P6) sein neues Leistungsportfolio für die generative Fertigung, seine umfangreiche Erfahrung mit Verbundwerkstoffen und seine patentierte Kühllösung HyVarC demonstrieren. https://www.jec-world.events/Nach der JEC reist Ascent nach Fort Worth (Texas) zur AeroDef-Fertigungsmesse, die vom 16.-19. März läuft. Diese Leitmesse für die Luft- und Raumfahrtbranche und Verteidigungsindustrie versammelt führende Unternehmen mit innovativen Herstellungsverfahren und integrierten Fertigungslösungen. Besuchen Sie Stand 523, um sich über neue Bohrprodukte, Automatisierungsanwendungen und fortschrittliche integrierte Lösungen von Ascent zu informieren. https://www.aerodefevent.com/Parallel zur AeroDef-Fertigungsmesse wird Ascent an der SAE AeroTech-Konferenz vom 17.-19. März in Pasadena (Kalifornien) teilnehmen. Diese Leitmesse der Luftfahrtbranche deckt alle Facetten der modernen Flugzeugentwicklung ab und präsentiert die neuesten Technologien von Zulieferern und Herstellern von integrierten Systemen, Werkzeugtechnik und Werkstoffen. Besuchen Sie Ascent auf Stand 206, um mehr über die neuesten Entwicklungen bei unseren Endeffektoren und Befestigungssystemen der nächsten Generation zu erfahren. https://www.sae.org/attend/aerotech/Auf www.ascentaerospace.com finden Sie alle Ausstellungstermine von Ascent Aerospace.Ascent Aerospace ist ein weltweit anerkannter Anbieter von schlüsselfertigen Produktions- und automatisierten Montagesystemen aus einer Hand für die Luft- und Raumfahrtbranche und Verteidigungsindustrie. Unser einzigartiges Leistungsangebot umfasst eine breite Auswahl an Produkten und Lösungen für die hochkomplexe Montage von Flugzeugkomponenten, von Tragflächenteilen und Rumpfkomponenten bis hin zu Endfertigungsstraßen. Als größte Werkzeugbestückungs- und Automatisierungsgruppe der Branche produziert Ascent eine vollständige Palette von Verbundmaterialwerkzeugen, darunter Layup-Formen, Spindeln, Klebewerkzeuge sowie Trimming-/Bohrspannvorrichtungen, einschließlich der größten je für die Luft- und Raumfahrt gefertigten Invar-Formen. Darüber hinaus bietet Ascent automatisierte, hochpräzise Bohr- und Befestigungssysteme. Um effiziente und kosteneffektive Lösungen hervorzubringen, kollaboriert Ascent als Integrator von Fertigungsstraßen mit Herstellern bei der Entwicklung ihrer Projekte - von Prozessgestaltung und Technik bis hin zu Bau und Installation. Mit dieser Strategie hat Ascent Aerospace langfristige, strategische Partnerschaften mit den weltweiten führenden Unternehmen in den Sektoren Luft- und Raumfahrt, Geschäftsluftfahrt, Verteidigung sowie Träger- und Satellitensysteme aufgebaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.ascentaerospace.com.Ansprechpartner für MedienMarisa Bennett - Marketing ManagerMarisa.Bennett@ascentaerospace.comTel.: +1-586-464-4122www.ascentaerospace.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/591555/Ascent_Aerospace_Logo.jpgOriginal-Content von: Ascent Aerospace, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068283/100841444