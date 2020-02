FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Axa verkauft Osteuropageschäfte an die österreichische Uniqa. Wie das Käuferunternehmen mitteilte, hat es mit Axa und deren Tochter Societe Beaujon einen Kaufvertrag über den Erwerb der Anteile an den Axa-Tochterunternehmen in Polen, Tschechien und Slowakei abgeschlossen. Kaufgegenstand sind Versicherungsunternehmen in den Bereichen Leben und Nicht-Leben sowie Wertpapierfirmen, Pensionskassen und Servicegesellschaften der Axa-Gruppe in diesen Ländern. Der Kaufpreis beträgt rund 1 Milliarde Euro. Die behördlichen Genehmigungen stehen noch aus.

February 07, 2020 15:26 ET (20:26 GMT)

