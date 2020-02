Der österreichische Versicherungskonzern UNIQA hat um eine Milliarde Euro in Osteuropa zugekauft. Vom französischen Branchenkollegen AXA wurden die Töchter in Polen, Tschechien und der Slowakei erworben, wodurch die Wiener UNIQA nun "zur Nummer Fünf in der Wachstumsregion Zentral- und Osteuropa wurde", so Konzernchef Andreas Brandstetter Freitagabend in einer Aussendung.Die Akquisition bringe fünf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...