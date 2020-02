NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Wochenende haben Anleger an den US-Börsen Kursgewinne mitgenommen. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag noch auf ein historisches Hoch gestiegen war, verlor am Freitag 0,94 Prozent auf 29 102,51 Punkte. Für die Börsenwoche steht dennoch ein Zugewinn von rund drei Prozent zu Buche - und das trotz der Coronavirus-Epidemie.Börsianer sprachen denn auch von Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt starken Lauf. "Technologie war in dieser Woche der stärkste Sektor", sagte Analyst Chris Hussey von Goldman Sachs. Allein die Microsoft -Aktie sei in dieser Woche um rund acht Prozent gestiegen. Starke Quartalszahlen hätten den "Tech-Titanen" - und damit auch den Börsen - zuletzt Auftrieb verliehen. Am Freitag zählte der IT-Sektor jedoch zu den schwächsten Sektoren. Im Dow büßten Apple und IBM überdurchschnittlich ein. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,54 Prozent auf 3327,71 Zähler nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,47 Prozent auf 9401,10 Punkte nach unten. Zwischenzeitlich hatte der Index noch ein Rekordhoch erklommen, fiel anschließend aber wieder zurück.Auch ein unverändert robuster Arbeitsmarkt konnte Investoren nicht mehr zu Aktienkäufen bewegen. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, wurden im Januar 225 000 neue Jobs geschaffen. Das ist deutlich mehr als die von Analysten erwarteten 165 000 neuen Stellen. Zudem wurden die Zahlen der beiden Vormonate leicht nach oben korrigiert.Apple-Aktien verloren 1,6 Prozent. Der iPhone-Hersteller verlängert die Schließung von Filialen in China wegen des Coronavirus um einige Tage. Analyst Timothy Arcuri von der Bank UBS sieht in der Epidemie Risiken für das erste Quartal von Apple.Die Aktien der Spieleentwickler Activision Blizzard und Take-Two Interactive schlugen unterschiedliche Richtungen ein. Während Activision Blizzard nach einem starken Quartal um gut zwei Prozent zulegten, brachen Take-Two Interactive um fast zwölf Prozent ein. Nach enttäuschenden Prognosen des Unternehmens waren die Aktien der größte Verlierer im Nasdaq 100.T-Mobile US meldete für das vierte Quartal einen Gewinnsprung und ein starkes Kundenwachstum. Die Papiere der Tochter der Deutschen Telekom legten um 3,2 Prozent zu.Pinterest schnellten um fast zehn Prozent hoch. Das soziale Netzwerk erreichte im vierten Quartal beim Umsatz erstmals die Marke von einer Milliarde US-Dollar. Auch das Nutzerwachstum kam gut an. Um neun Prozent aufwärts ging es nach einem starken vierten Quartal für den Fahrdienstanbieter Uber .Ebay fielen um 4,7 Prozent. Die Betreiberin der New Yorker Börse, die Intercontinental Exchange (ICE) , hat die Pläne zum Kauf des Online-Marktplatzes ad acta gelegt. Ebay hatte kein Interesse an einer Übernahme gezeigt und Analysten zudem die Logik eines solchen Deals angezweifelt. Die ICE-Aktien gewannen 2,8 Prozent.Größter Gewinner im Nasdaq 100 waren die Aktien von Norton Lifelock, die um zwölf Prozent nach oben schnellten. Der Spezialist für Sicherheits-Software für Privatnutzer verdiente im vierten Quartal 2019 drei mal soviel, wie Analysten im Konsens erwartet hatten.Der Eurokurs rutschte nach den starken US-Arbeitsmarktdaten auf den niedrigsten Stand seit etwa vier Monaten. Zuletzt notierte er mit 1,0947 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0969 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9117 Euro gekostet. Richtungweisende zehnjährige US-Staatsanleihen legten um 17/32 Punkte auf 101 16/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,58 Prozent./bek/fba--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---US0378331005, US2786421030, US4592001014, US5949181045, US8740541094, EU0009652759, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, US00507V1098, 2455711, US8725901040, US72352L1061, US90353T1007