NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street haben sich die Anleger am Freitag vorsichtig gezeigt. Vor dem Wochenende wurden die Risiken und damit die Aktienbestände zurückgefahren, zumal nach deutlichen Gewinnen im Wochenverlauf. Als Gründe mussten die Coronaepidemie, schwache Konjunkturdaten aus Europa und ein durchwachsener US-Jobbericht herhalten.

Der Dow-Jones-Index verlor 0,9 Prozent auf 29.103 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite fielen jeweils 0,5 Prozent. Auf 1.053 (Donnerstag: 1.443) Kursgewinner an der Nyse kamen 1.865 (1.472) -verlierer. Unverändert schlossen 91 (96) Titel.

Der Arbeitsmarktbericht wurde als zweischneidig gesehen. Zwar hat der Stellenaufbau im Januar die Markterwartungen um Längen übertroffen, doch lieferte die separat erhobene Arbeitslosenquote, die entgegen der Prognose leicht zugelegt hat, eher negative Signale.

Virus bleibt beherrschendes Thema

Auch die Virusepidemie in China mahnte vor dem Wochenende zur Vorsicht und lieferte Verkaufsargumente: So steigen die Fallzahlen bei Todesopfern und Infizierten weiter, gleichzeitig wächst der öffentliche Protest gegen die Regierung wegen der Handhabung der Krise.

Bei den Einzelwerten machte die Berichtsperiode die Kurse: Pinterest haussierten um 9,5 Prozent. Der Betreiber einer Online-Pinnwand für Grafiken und Fotos überraschte mit guten Geschäftszahlen zum vierten Quartal und stellte für 2020 einen kräftigen Umsatzanstieg in Aussicht. Beides übertraf die Erwartungen des Marktes.

Uber stiegen um 9,5 Prozent. Der Fahrdienstvermittler ist nach einem guten vierten Quartal, in dem er erneut rote Zahlen schrieb, zuversichtlich, dass er die Gewinnschwelle ein Jahr früher erreichen wird als bislang erwartet. Außerdem überraschte Uber mit einem Umsatzsprung von fast 40 Prozent.

Überraschend gut verlief das vierte Quartal auch für T-Mobile US. Umsatz und Gewinn der Deutsche-Telekom-Tochter liegen über den Erwartungen. T-Mobile US gewannen 3,2 Prozent. Ebay büßten 4,7 Prozent ein. Die Börse Intercontinental Exchange (ICE) scheint nun doch nicht an dem Betreiber des gleichnamigen Online-Auktionshauses interessiert zu sein. Für die ICE-Aktie ging es um 2,8 Prozent nach oben.

Take-Two Interactive Software stürzten um knapp 12 Prozent ab. Der Anbieter von Videospielen hat für sein drittes Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang gemeldet und für die vierte Periode Ertragsziele genannt, die unter Marktschätzungen liegen. Synaptics schossen um 20,6 Prozent empor. Der Hersteller von Sensorelementen überzeugt mit positiven Zweitquartalszahlen und einem optimistischen Ausblick.

Der Ausblick von Teradata enttäuschte dagegen. Der Aktienkurs des Datenbankexperten fiel darauf um 7,8 Prozent.

Russland belastet Ölpreise

Die trüben Konjunkturaussichten in China wegen der Virusepidemie drückten derweil die Ölpreise. Denn es scheint immer unwahrscheinlicher, dass sich das Erdölkartell Opec mit Russland vor Ende der kommenden Woche auf eine Förderbegrenzung in Reaktion auf die Virusepidemie verständigen wird. Dies ließ der russische Energieminister Nowak verlautbaren. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,1 Prozent auf 50,39 US-Dollar, die global gehandelte Sorte Brent um 0,7 Prozent auf 54,53 Dollar.

Am Devisenmarkt gewann der ICE-Dollarindex auch mit Rückenwind durch die guten Arbeitsmarktdaten 0,2 Prozent.

Der Goldpreis legte um 0,2 Prozent auf 1.570 Dollar je Feinunze zu. Die gestiegene Arbeitslosenquote und die Vorsicht vor dem Wochenende in Sachen Virus stützten das Edelmetall, hieß es. Am US-Rentenmarkt zogen die Notierungen mit der steigenden Verunsicherung an den Finanzmärkten an, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 5,7 Basispunkte auf 1,58 Prozent. Auch hier verwiesen Händler auf die gestiegene Arbeitslosenquote, die so gar nicht zu den ansonsten guten Daten vom Arbeitsmarkt passe.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.102,51 -0,94 -277,26 1,98 S&P-500 3.327,71 -0,54 -18,07 3,00 Nasdaq-Comp. 9.520,51 -0,54 -51,64 6,11 Nasdaq-100 9.401,10 -0,47 -44,82 7,65 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,40 -6,0 1,46 19,3 5 Jahre 1,40 -5,9 1,46 -52,2 7 Jahre 1,51 -5,7 1,56 -74,2 10 Jahre 1,58 -5,7 1,64 -86,0 30 Jahre 2,05 -6,3 2,11 -102,1 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:03 Uhr Do, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0948 -0,30% 1,0977 1,0980 -2,4% EUR/JPY 120,17 -0,50% 120,69 120,70 -1,4% EUR/CHF 1,0703 -0,00% 1,0704 1,0705 -1,4% EUR/GBP 0,8496 +0,04% 0,8482 0,8489 +0,4% USD/JPY 109,76 -0,20% 109,95 109,95 +0,9% GBP/USD 1,2887 -0,33% 1,2942 1,2934 -2,8% USD/CNH (Offshore) 7,0056 +0,40% 6,9812 6,9746 +0,6% Bitcoin BTC/USD 9.735,50 +0,64% 9.750,25 9.762,00 +35,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,39 50,95 -1,1% -0,56 -17,1% Brent/ICE 54,53 54,93 -0,7% -0,40 -16,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.570,09 1.566,84 +0,2% +3,25 +3,5% Silber (Spot) 17,70 17,82 -0,7% -0,12 -0,8% Platin (Spot) 968,80 964,00 +0,5% +4,80 +0,4% Kupfer-Future 2,55 2,59 -1,7% -0,04 -8,9% ===

