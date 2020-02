In der Kalenderwoche 6 (erste Februar-Woche des Jahres 2020) gibt es wieder zahlreiche News am KMU-Anleihen-Markt, so hat das Beteiligungsunternehmen Mutares SE & Co. KGaA seine erste Unternehmensanleihe (WKN A254QY) mit einer variablen Verzinsung (3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte, Euribor floor at 0%) und einer vierjährigen Laufzeit im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe kann bis auf 80 Mio. Euro aufgestockt werden. Auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat sich nach eigenen Angaben mit einer Zeichnung an der Neuemission der Mutares-Anleihe beteiligt und eine Zuteilung erhalten.

Die neue 5,375%-Hybrid-Anleihe der PORR AG (WKN A28TAL) befindet sich seit dieser Woche ebenfalls im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Die im Januar 2020 begebene Hybrid-Anleihe mit unendlicher Laufzeit verfügt über einen Zinskupon von 5,375% p.a. Im Rahmen der Emission wurden 150 Mio. Euro mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Die österreichische PV-Invest GmbH hat indes die öffentliche Platzierung ihrer beiden neuen Unternehmensanleihen, der PV-Invest-Anleihe 2019/26 (WKN A2R7GQ) sowie der PV-Invest-Anleihe 2019/29 (WKN A2R7GR), mit einem platzierten Emissionsvolumen von 5,7 Mio. Euro beendet. Das maximale Gesamtvolumen der beiden PV-Invest Green Bonds beträgt insgesamt 15 Mio. Euro. Eine Privatplatzierung (bei einer Investition ab 100.000 Euro) ist laut Emittentin weiterhin noch möglich.

Ab dem 9. März 2020 bestückt die Anleihen-Debütantin Veganz Group AG deutschlandweit alle 3.200 Lidl-Filialen mit einer Auswahl an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...