Die Vorwoche schloss unter 13.000 Punkte - Corona-Angst nahm zu und am Anfang dieser Woche sah man in China tiefdunkelrote Zahlen - aber ... Am Wochenende hatten wir uns mit der Hauptversammlung der ThyssenKrupp AG befasst und die Aussagen analysiert. Regenschirmaktien für turbulente Börsenzeiten nahmen wir auch noch in den Blick. Der Markt eröffnete am Montag bei 13.033,17 Punkten und schwankte um diesen Eröffnungskurs. Interessant ist die Betrachtung der Abhängigkeit Wirecards von China in Anbetracht der Corona-Ausbreitung, die EBIT-Marge von 13% enttäuschte die Anleger bei Stabilus, die Verantwortlichen ...

