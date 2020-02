Münster (ots) - Der erste Gewinner des Eurojackpot im Jahr 2020 kommt aus Nordrhein-Westfalen. Ein WestLotto-Spieler aus dem Münsterland kann einen Rekordgewinn von 90 Millionen Euro erzielen. Bei der Ziehung am Freitagabend (7. Februar) im finnischen Helsinki wurden zusätzlich noch drei weitere Millionäre aus unserem Bundesland ermittelt.Um den Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro ging es und die Gewinnzahlen 7, 16, 22, 36 und 44 sowie die beiden Eurozahlen 3 und 4 brachten die Entscheidung. In der achten Ziehung der laufenden Jackpotperiode konnte ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen als Einziger den ersten Gewinnrang treffen. Seine Glückszahlen hatte der neue 90-fache Multi-Millionär in einer WestLotto-Annahmestelle im Münsterland abgegeben.Mit dem Spieleinsatz von 18,50 Euro - dies entspricht einem Eurojackpot-Spielschein mit 9 Tippreihen - wird der Glückspilz zum neuen Rekordgewinner in Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig ist es die Einstellung des bisherigen höchsten deutschen Lotteriegewinns aus dem Jahr 2016. Damals ging die maximal mögliche Gewinnsumme bei der Lotterie Eurojackpot nach Baden-Württemberg, in den Schwarzwald. Der bisher höchste Lotteriegewinn in Nordrhein-Westfalen stammt ebenfalls aus dem Jahr 2016. Am 25. März wurden 76,8 Millionen Euro im Rheinland gewonnen.Neben dem Rekord-Millionär gibt es gleich drei weitere Millionen-Gewinne in unserem Bundesland. Da beim Eurojackpot die Gewinnklasse 1 auf 90 Millionen Euro gedeckelt ist, kam es bei der letzten Ziehung am Freitagabend (7. Februar) zu einem Überlauf des Jackpots aus dem obersten Gewinnrang in die zweite Gewinnklasse. Dort hatte sich ein zusätzlicher zweiter Jackpot von 16 Millionen Euro gebildet. Gleich 14 Spielteilnehmer, davon zehn aus Deutschland, wurden so zu weiteren Millionären. Jeweils 1.391.535,60 Euro gehen nach Baden-Württemberg (3x), Bayern (2x), Hessen, Nordrhein-Westfalen (3x), Rheinland-Pfalz, Italien, Dänemark, Finnland und Ungarn.Die drei zusätzlichen NRW-Millionäre kommen aus dem Kreis Viersen, dem Raum Wuppertal und dem Raum Hagen. Der Hagener Neu-Millionär hatte genau wie der Viersener Gewinner seinen Glückstipp im Internet unter www.westlotto.de abgegeben. Der Spielauftrag, der im Raum Wuppertal zum Millionengewinn führte, wurde mit einer Kundenkarte von WestLotto in einer Lotto-Annahmestelle gespielt.Axel Weber, Sprecher von WestLotto, freut sich mit dem neuen Rekord-Gewinner und den weiteren Millionären: "Nordrhein-Westfalen ist ein Glücksland. Bei der Lotterie Eurojackpot konnten sich nun bereits allein 34 Spielteilnehmer aus unserem Bundesland über Millionen-Gewinne freuen. Ein besonderer Glückwunsch gilt natürlich dem Rekord-Gewinner: Mehr geht nicht!"Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/4514805