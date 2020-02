Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) und Evotec SE (ISIN: DE0005664809) haltens sich während der Markt unter 13.000 Punkte tauchte, steigen mehr als der Markt in der anschleißenden Erholung. Vorab die überraschende aktuelle Shorteinschätzung zu Wirecard von Ihor Dusaniwsky - Managing Director of Predictive Analytics. S3 Partners LLC: "WDI GR short int is $3.52bn ;22.92mm shs shorted;19.96% of float; 3.88% borrow fee.Shs shorted down -1.76mm shs,-7.1%,over last 30 days as price rose +23.3% & down -584k shs,-2.5%,last week. Shorts down -$734mm in 2020 mark-to-market losses;+$41mm on today's +0.64% ...

