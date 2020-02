Reis im Iran zu bestellen und über Paypal bezahlen? Auf die Veröffentlichung des Erfahrungsberichts zu diesem Selbstversuchs folgte ein Hilfsangebot der Deutsch-Iranischen Handelskammer - und Antworten auf einige Fragen.

Am Tag nach Erscheinen des Artikels über Onlineshopping, Reis, Paypal und Iran-Sanktionen kam eine E-Mail. Geschrieben hatte sie Michael Tockuss, Vorstand der Deutsch-Iranischen Handelskammer. Er wunderte sich darüber, dass Paypal die Bezahlung von Reis aus dem Iran blockierte. Warum, sagte er gegenüber der WirtschaftsWoche am Telefon. Am Ende des Gesprächs bot er seine Hilfe an: Falls es wieder Probleme gäbe, Reis aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...