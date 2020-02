Der Energiekonzern Uniper plant in Deutschland bis Ende 2024 mehr als 1.300 mobile Schnellladesäulen als "Infrastructure-as-a-Service"-Angebot. Erstmals offiziell vorgestellt werden soll das neue Produkt in wenigen Tagen im Rahmen der Fachmesse E-world 2020. In einem Interview mit "Energate" nennen die Projektverantwortlichen aber bereits einige Details. So sollen die mobilen Schnelllader mit bis ...

