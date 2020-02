Kein Produkt ist moralisch neutral. Kein Tisch, kein Maschinengewehr und kein Saugroboter. Welche moralischen Werte sollen in die Konstruktion von Robotern und Algorithmen eingehen? Auf diese Frage braucht es Antworten.

Guns don't kill people, people do. Der Glaube an neutrale Technologien, die durch Menschen lediglich instrumentalisiert würden, lebt im Werbeslogan der American Rifle Association aus den Achtzigerjahren bis in die Gegenwart fort. Gewehre töten keine Menschen - Menschen töten Menschen? Wir begegnen dieser Position auch in verwunderten Äußerungen von Informatikstudent*innen, die darauf beharren, dass es sich bei Algorithmen am Ende nur um eine spezifische Konstellation aus "Einsen und Nullen" handle. Was hätten schon Algorithmen mit Ethik zu tun? Sicher, sie ließen sich zu guten und weniger guten Zwecken einsetzen. Aber in sich selbst schlössen sie keine moralischen Werte ein.

Nun gut, mit einem Maschinengewehr lässt sich auch ein Nagel in die Wand schlagen - und vielleicht lässt es sich sogar als Gehkrücke nutzen. Aber egal, was wir mit ihm theoretisch anstellen können: Der erste Zweck eines Gewehrs ist es, einem potenziellen Gegenüber Gewalt anzutun! Menschliches Handeln ist nie neutral. Menschen handeln nach Intentionen, nach Gründen. Sie sind es, die alles Handeln vom bloßen Verhalten unterscheiden, das menschliche Tun vom (tierischen) Instinkt oder Trieb. Über die Intentionen und Gründe, die einer Handlung Zweck, Richtung und Ziel geben, gelangen Werte in die Handlung hinein. Deshalb sind auch die Produkte menschlichen Handelns - also etwa Technologien wie Maschinengewehre und Algorithmen - nie moralisch neutral.

Und damit ist der Bogen zur Roboterethik geschlagen. Roboter sind spezifische Produkte menschlichen Handelns und damit nie moralisch neutral. Aber welche moralischen Werte sollten in die Konstruktion von Robotern eingehen? Diese Frage ist nicht nur für eine kleine akademische Elite relevant. Denn wir alle bestätigen mit der Nutzung von Robotern (und anderen Technologien) auch die moralischen Werte, die bei ihrer Entwicklung eine Rolle gespielt haben.

Im Folgenden möchte ich an zwei Alltagstechnologien - an einem Tisch (siehe Peter-Paul Verbeek in What Things Do) und an einem Staubsaugerroboter - vier Fragenkomplexe vorstellen, mit denen sich alle Bürger*innen auseinandersetzen sollten, um die ethisch relevanten Aspekte, die mit den Produkten realisiert werden, aufzuzeigen.Herstellung und Design: Stellen Sie sich vor, Sie sind zu einem Abendessen eingeladen worden, Sie betreten den Raum und sehen eine lange, gedeckte Tafel vor sich. Vermutlich würden Sie sich nicht an die Stirnseite des Tisches setzen, da dieser Platz für gewöhnlich den Hausherr*innen vorbehalten ist. An einem runden Tisch hingegen finden alle gleichberechtigt einen Platz. Allerdings kann der Tisch noch so rund sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...