Wien (www.anleihencheck.de) - Ökonomen schlagen Alarm: Der Ausbruch des Coronavirus könnte die Weltwirtschaft so stark belasten wie zuletzt die Finanzkrise 2008/2009, so die Experten von "FONDS professionell".Damals hätten die großen Notenbanken einigermaßen unorthodox und rasch reagiert. Heute seien sie noch alerter und wollten eine mögliche Corona-Rezession schon im Vorfeld verhindern. Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), habe Medienberichten zufolge angekündigt, geldpolitische Schritte in die Wege zu leiten, falls es im Zuge der grassierenden Epidemie nötig sein sollte. Auch die US-Notenbank FED erkläre, die Entwicklung genau im Auge zu behalten. Ebenso die Bank of England. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...