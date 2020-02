Warren Buffett ist einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten und er hat in der Investorengemeinde eine riesige Anhängerschaft gewonnen. Viele Menschen verfolgen jeden Schritt von Buffett genau, was einfach ist, da Berkshire Hathaway aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, sein Aktienportfolio regelmäßig offenzulegen. Die meisten Buffett-Beobachter sind mit den Top-Aktien von Berkshire wie Apple und Kraft Heinz vertraut. Aber unter dem Radar lauern einige kleinere Aktien, die nicht so viel Aufmerksamkeit ...

