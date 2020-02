adidas: Der Boom geht weiter

Im Super-Sportjahr 2020 mit der Fußball-EM und den olympischen Spielen hält der Boom bei bequemen Sportschuhen, auch Sneakers genannt, an und dürfte sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Gut für adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) & Co.

Ein Grund für den Boom ist, dass viele Arbeitgeber bei ihren Angestellten nicht mehr auf das Tragen von Lederschuhen bestehen. Statista zufolge werden adidas, Nike & Co. 2023 allein mit Sportschuhen knapp 79 Mrd. Euro umsetzen.

