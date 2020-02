Coronavirus und die Börsen

Nachdem der DAX auf ein neues Rekordhoch springen konnte, sorgte das Coronavirus dafür, dass das Barometer schnell wieder den Rückwärtsgang einlegen musste. Zwar haben sich die Börsen wieder stabilisiert. Neue Turbulenzen sind jedoch nicht auszuschließen. Einige Unternehmen dürfen jedoch sogar vom Coronavirus profitieren. Anleger könnten solche Werte nutzen, um sich gegen weitere negative Einflüsse des Virus auf die Märkte abzusichern.

Es kommen einem Hersteller von Mundschutzmasken in den Sinn. Dazu gehört Alpha Pro Tech (WKN: 907487 / ISIN: US0207721095) aus den USA. Die Aktie schoss in den vergangenen Wochen regelrecht in die Höhe. Zudem testet die chinesische Regierung ein HIV-Medikament des US-Pharmakonzerns AbbVie (WKN: A1J84E / ISIN: US00287Y1091) gegen die Symptome der Lungenkrankheit.

