Unterföhring (ots) - "Die Tür ist zu. ,Big Brother' hat angefangen." Mit diesem Satz eröffnete Moderator Percy Hoven am 28. Februar 2000 die erste "Big Brother"-Staffel. Der Rest ist ein Stück deutscher Fernseh-Geschichte. Diese will "Big Brother" 20 Jahre später weiterschreiben. 14 Bewohner stellen sich dem einzigartigen TV-Experiment und der Frage: "Was ist ein Mensch wert?"In "Big Brother - der Einzug", morgen um 20:15 Uhr live in SAT.1, beziehen jeweils 7 Bewohner das Glas- und das Blockhaus. Der Bewohner-Wert, den die Zuschauer seit Donnerstag in der SAT.1-App bestimmen können, hat einen direkten Einfluss auf die Frage: "Wer zieht wo ein?" Außerdem erwartet die Bewohner bereits das erste große Match."Big Brother"-Moderator Jochen Schropp: "Wie viele andere Menschen bin auch ich in den sozialen Medien täglich einer Bewertung ausgesetzt. Natürlich wünschen wir uns alle Likes und positives Feedback von außen, doch auch negative Kommentare sind schnell getippt. Auch die Bewohner werden mit positiven und negativen Bewertungen umgehen müssen. Das macht 'Big Brother' zu einem einzigartigen Experiment."Videos zu den Bewohnern, Bewohner-Bewertung und alle Infos rund um"Big Brother"-gibt es in der SAT.1-App.Die bekannteste Reality-Show der Welt ist zurück! Zum ersten Malzeigt SAT.1 "Big Brother" und 14 Bewohner, die sich der Frage stellenmüssen: "Was ist ein Mensch wert?""Big Brother" ab Montag, 10.Februar 2020-Montags, 20:15 Uhr live und Mo-Fr, 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn-Montags, nach der SAT.1-Live-Show "Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf Joyn-Die Wiederholung der Tageszusammenfassung Mo-Fr, 10:00 Uhr in SAT.1Hashtag zur Show: BigBrother2020