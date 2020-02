Liebe Leser, Wirecard dürfte im Februar noch richtig spannend werden. Im aktuellen Video bei n-tv erklärt Daniel ab Minute 4.30, was passieren könnte mit Wirecard. Und was man tun muss am Markt. Hier zu sehen. Nach Ansicht dieses Videos bekommen Sie einen Eindruck, was Sie bei unseren Trainingstagen erwartet. Marktwissen verständlich erklärt. Denn - Wissen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...