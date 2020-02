Unterföhring (ots) - Deutschlands größte Promi-Tortenshow "Das große Promibacken" meldet sich zurück: Ab Mittwoch, 12. Februar 2020, 20:15 Uhr, kneten, rühren, dekorieren und verzieren acht Prominente vor laufenden Kameras 98 spektakuläre Torten in der SAT.1-Backstube. In der vierten Staffel tritt erstmals mit Rebecca Mir und Massimo Sinató ein Promi-Ehepaar an, außerdem bestreiten Sängerin Stefanie Hertel, Moderatorin Ulla Kock am Brink, Sänger Ross Antony, Schauspieler Raphaël Vogt, Olympiasieger Kevin Kuske und Influencerin und Bald-Mama Angelina Heger den Rührschüsselwettkampf.Ulla Kock am Brink: "Ich mag den Satz: Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Ich bin jetzt in dem Alter, wo man sich ab und zu solche Fragen stellt. Es ist eine reizvolle Aufgabe, etwas zu lernen, was man vorher definitiv nicht konnte. Es bereichert mich!"Massimo Sinató: "Beim Backen fühle ich mich wie eine Krake, die acht Hände hat. Eine sucht den Schneebesen, die andere den Löffel. Der eine Fuß macht die Schublade auf, der andere Fuß versucht den Ofen zu bedienen. Plötzlich klingelt die Eieruhr und man denkt sich nur: Hilfe, wie soll ich das alles schaffen?"Ross Antony: "Normalerweise kann ich kaum zehn Minuten stillsitzen. Beim Backen musste ich fünf Stunden stehen und bin an meine Grenzen gestoßen. Ich war tatsächlich kurz vor dem Ausrasten, weil ich so fix und fertig war. Ich war nicht einmal auf der Toilette."Jede Sendung besteht aus drei Backherausforderungen: In der ersten Folge stellen die Promis ihr Lieblingsrezept vor. In der Technischen Prüfung fordert Juror und Star-Pâtissier Christian Hümbs den französischen Klassiker "Tarte Tatin". Das Show-Highlight ist die gebackene "Visitenkarte" der prominenten Hobbybäcker in Form einer Motivtorte. Am Ende der Show muss bereits der Erste "Das große Promibacken" verlassen.Welcher Promi kann die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bei "Das große Promibacken" überzeugen und gewinnt am Ende den Goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro für einen guten Zweck? Wer wird Nachfolger/in von Evi Sachenbacher-Stehle, die 2019 die Herausforderung am besten gebacken bekam?Moderiert wird die vierte Staffel von "Das große Promibacken" von Enie van de Meiklokjes."Das große Promibacken" digital: Auf www.das-grosse-promibacken.de gibt es schon vor der Ausstrahlung exklusive Interviews. Die Highlights und Rezepte aus der Sendung können die User außerdem auf dem "Das große Backen" Instagram Channel @dasgrossebacken sowie der "Das große Backen"-Facebookseite finden. Weitere Hintergrundinformationen findet der Zuschauer zudem im red button Portal von SAT.1."Das große Promibacken", vierte Staffel, sechs Folgen, produziert von Tower Productions - ab Mittwoch, 12. Februar 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1.Weitere Infos, Bilder und Promi-Zitate: http://presse.sat1.de/Promibacken2-Min-Preview: https://www.sat1.de/tv/das-grosse-promibacken/video/41-die-oefen-sind-heiss-und-die-emotionen-kochen-clipProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsChristiane MaskeTel. +49 (89) 9507-1163Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Clarissa SchreinerTel. +49 (89) 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4515388