Köln (ots) - Mit dem Sturmtief "Sabine" soll über NRW und andere Teile Deutschlands ab Sonntag ein heftiger Sturm ziehen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine entsprechende Unwetterwarnung herausgegeben, die von Sonntag 16 Uhr bis Montag 12 Uhr gilt.Der WDR berichtet online und in den Sozialen Medien sowie im Radio und Fernsehen in zahlreichen Sondersendungen über das Sturmtief "Sabine".Eine WDR extra-Sendung - "Sturmtief fegt über NRW" - wird heute von 21.45 bis 22.15 Uhr im WDR Fernsehen gesendet.Fortlaufend aktualisierte Entwicklungen bringt der NRW-Liveticker auf WDR.dehttps://www1.wdr.de/nachrichten/sturm-sabine-106.htmlAuch das WDR-Radio berichtet ebenfalls in allen aktuellen Sendungen.Pressekontakt:WDR KommunikationE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4515396