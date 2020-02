BERLIN (dpa-AFX) - Zur Behebung der Regierungskrise in Thüringen braucht es nach SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil eine Ministerpräsidenten-Wahl mit einem klar vorhersehbaren Ausgang. "Wenn es jetzt zu einer Abstimmung kommt, dann braucht diese Person eine eigene Mehrheit, ohne die Stimmen der AfD, das ist für uns die Messlatte", sagte Klingbeil am Sonntag vor einer Klausurtagung des SPD-Vorstands.



Damit reagierte Klingbeil auf einen Vorstoß von AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland. Dieser hatte seinen Thüringer Parteikollegen empfohlen, Ramelow bei der nächsten Wahl zum Regierungschef mitzuwählen. "Die kopflose Reaktion von CDU und FDP bringt mich zu der Empfehlung an die thüringischen Freunde, das nächste Mal Herrn Ramelow zu wählen, um ihn sicher zu verhindern - denn er dürfte das Amt dann auch nicht annehmen", sagte Gauland der Deutschen Presse-Agentur./stz/DP/nas