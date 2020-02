Nach Test der 13000 zurück zum Rekordlevel im DAX

Mit mehr als 3 Prozent Kursgewinn hat unser DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) in dieser Woche die Verluste aus der Vorwoche aufholen und den Februar damit sehr positiv anklingen lassen können. Die Dynamik ist somit zurück und auch das Rekordhoch auf XETRA-Schlusskursbasis wurde erreicht.

Zum Januarausklang gab es noch deutlich andere Töne am Aktienmarkt. Der Coronavirus legte sich wie ein Schatten auf die Kurse und belastete den DAX so sehr, dass wir kurzzeitig unter 13.000 Punkte abtauchten. Schauen Sie dazu gerne in die Vorwochenanalyse zurück.

Es bestand die Gefahr eines neuen Tests der Jahrestiefs und damit weiterer Kursabgaben. Doch bereits am Montag erholte sich der DAX und ging in eine Stabilisierung an der runden 13.000er-Marke über.

Die Bären zogen sich zurück und so konnte zum Start des neuen Handelsmonats im ersten Schritt ein Pullback an die alte Trading-Range vollzogen werden - Rückblick aus Tages-Trading-Chancen:

Mit dem Einlaufen in die alte Trading-Range sind bereits am Dienstag die Bullen massiv aus dem Markt gedrängt worden. Das zweite GAP auf der Unterseite wurde geschlossen und bereits zur Wochenmitte stand der DAX wieder euphorisch an der Kante zum zweiten GAP aus seinem Vorwochen-Abwärtstrend:

Auch diese Hürde nahm er schliesslich und konnte am Donnerstag mit einem Sprung bis zur runden 13.600 aufwarten. Damit waren die Verluste aus Ende Januar komplett aufgeholt. Wenngleich der Freitag keine Zugabe servierte, schloss der DAX seine Handelswoche mit einer starken Dynamik ab und verzeichnete eine bisherige Handelsspanne von mehr als 600 Monaten in diesem Börsenmonat:

