Nikola will seinen geplanten E-Truck Nikola Tre in Deutschland bauen lassen - im Ulmer Werk des Nutzfahrzeugherstellers Iveco. Ende 2021 soll der Nikola Tre auf den Markt kommen. Erst vor rund einem Jahr hatte das US-Startup Nikola angekündigt, neben den geplanten Brennstoffzellen-Lkw auch Truck- Versionen mit rein elektrischem Antrieb anbieten zu wollen. Ähnlich also wie Tesla mit seinem Semi. Der speziell auf den europäischen Markt ausgelegte Nikola Tre soll sowohl in einer batterieelektrischen als auch in einer per Brennstoffzelle angetriebenen Variante kommen. Gebaut...

