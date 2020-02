von Georg Pröbstl, Euro am SonntagDie Aktie ist jetzt hochgeschossen. Um 15 Prozent legte CR Capital vergangene Woche an einem Tag zu. Auf Sicht von zwölf Monaten beträgt das Plus bereits 100 Prozent. War bisher schon das Geschäftsmodell Grund genug für steigende Kursgewinne, so kommen jetzt überraschende Geschäftszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...