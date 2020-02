Sieben im Verwaltungsgebäude verbaute LG Inneneinheiten sorgen in Kombination mit der LG Multi V S R32 auf besonders energiesparende und nachhaltige Weise für ein angenehmes Raumklima. Die im Herbst 2019 auf den Markt gebrachte Mini VRF-Lösung setzte als weltweit erste Anlage ihrer Art auf das Kältemittel R32, welches ein klares Plus in Sachen Umweltfreundlichkeit und Effizienz bedeutet. Mit einem SCOP-Wert von bis zu 5,0 und einem SEER-Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...