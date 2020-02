Amazon könnte bald zur Online-Apotheke werden. In Deutschland stehen die Marktchancen gut: Amazon-Kunden sind besonders aufgeschlossen für Online-Infos über Arzneimittel.

Der Gesundheitsbereich gilt als milliardenschwerer Markt, und Amazon will vom Kuchen ein Stück abhaben. Nennenswerte Aktivitäten von Amazon waren hier unter anderem die Übernahme der US-amerikanischen Online-Apotheke PillPack im Jahr 2018 und die vor kurzem durchgeführte Umbenennung in "PillPack by Amazon Pharmacy". PillPack war unter anderem dadurch bekannt geworden, einzelne Pillen-Dosen mit Datum und Uhrzeit zu versehen, sodass die Patienten genau wissen, ob sie die Tabletten zum entsprechenden Zeitpunkt schon eingenommen haben oder nicht.

Nicht nur, dass Amazon jetzt ein Unternehmen mit Apotheken-Lizenz gehört, zeigt das Engagement des Online-Händlers im Gesundheitsbereich. Es gehört nicht viel dazu, zu prophezeien, dass Amazon eine erfolgreiche Geschäftsstrategie schnell vom Heimatmarkt USA auf die ganze Welt übertragen wird. Und Deutschland wäre vermutlich auch kein schlechter Standort. Darauf weisen einige Indizien hin.

Viele suchen online nach Informationen zu Arzneimitteln

Generell nutzen schon viele Deutsche Online-Apotheken. So geben im YouGov-Markenmonitor BrandIndex mindestens acht Prozent der Deutschen an, seit ...

